الحالة المرورية بشوارع القاهرة الكبرى صباح اليوم.. تعرف عليها

أقرّت الإدارة العامة للمرور خطة لتحقيق السيولة المرورية والقضاء على أي كثافات تعوق حركة السيارات على الطرق والمحاور الرئيسية بالعاصمة، وخاصة في أوقات الذروة، تزامنًا مع توجه الطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم والموظفين الى أماكن عملهم.

الحالة المرورية صباح اليوم

وظهرت كثافات مرورية، صباح اليوم، في شارع فيصل وميدان الجيزة وشارع ترسا ومحور 26 يوليو وشارع الهرم في الاتجاه المؤدي الى الرماية، كما شهد طريق صلاح سالم سيولة مرورية، وشهد نفق الملك الصالح كثافات مرورية نسبية، إلى جانب كثافات أعلى كوبري الروضة.

كما ظهرت الكثافات المرورية بمنطقة كورنيش النيل أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون، وكوبري أكتوبر في الاتجاه القادم من مدينة نصر والمتجه إلى منطقة وسط البلد، وشارع رمسيس، فيما شهدت الحركة المرورية سيولة بميدان سفنكس وأعلى كوبري 15 مايو ومنطقتي وسط البلد والزمالك.

خدمات مرورية على الطرق والمحاور

وانتشرت الخدمات على الطرق والمحاور الرئيسية لضبط المخالفات المرورية ومخالفات تجاوز السرعة المقررة، من خلال نشر الرادارات علاوة على ضبط قائدي السيارات من متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، كما استعانت الإدارة العامة للمرور بالأوناش المرورية لإزالة أي أعطال وإزالة السيارات المتروكة بالطرق.