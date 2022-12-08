«المركز المصري الألماني» يعلن توفير تدريبات جديدة للباحثين عن فرصة عمل

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عن دورة تدريبية جديدة، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية داخل المحافظات الأكثر تصديرًا لها، وتوفير البدائل المتاحة والآمنة، في إطار التعاون المشترك بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتوظيف، لشباب محافظة كفر الشيخ، الباحثين عن فرصة عمل مناسبة لهم.

المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل الدورة التدريبية الجديدة، حيث تتضمن المنشور: «لو بتدور عن فرصة عمل مناسبة لازم تعرف إن مش بس الخبرة في مجالك اللي هتخليك تتقبل في مقابلة العمل، في مهارات لازم تكون متعلمها ومستعد للشغل بيها، وتدريب مهارات التوظيف هيساعدك تتعلم المهارات المهمة في مجال الشغل اللي هتخليك تتقبل في المقابلة ومميز في شغلك زي التخطيط والتنظيم، القدرة على حل المشاكل، مهارات التواصل، المرنة والعمل ضمن فريق».

وأشار المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، خلال المنشور إلى أن تدريب «مهارات التوظيف» سيكون داخل محافظة كفر الشيخ، وتبدأ الدورة التدريبية يوم 11 من ديسمبر الجاري، حتى 15 ديسمبر، من الساعة 6 مساءا إلى الساعة 10 مساءا.

يستهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية

وجدير بالذكر أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج يحرص على تنوع الدورات التدريبية التي يقدمها للشباب لتشمل تدريبات التأهيل الوظيفي والإرشاد المهني، وكيفية بدء مشروع خاص وأساسيات العمل الحر، إضافة إلى تدريبات متخصصة في البرمجة والتسويق الإلكتروني وإدارة المشروعات، بقاعات تدريب المركز بالمعادي.

كما يحرص المركز على تنظيم بعض التدريبات «أونلاين» لتسهيل الحضور والاستفادة للجميع، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والوكالة الألمانية للتوظيف، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل المتاحة.