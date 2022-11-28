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نيفين عثمان أمينا عاما للمجلس القومي للطفولة والأمومة

كتب:

مريم الخطري
07:22 م | الإثنين 28 نوفمبر 2022
نيفين عثمان

نيفين عثمان

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين المهندسة نيفين عثمان في وظيفة أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك في ضوء ما عرضه  الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

معلومات عن نيفين عثمان 

جدير بالذكر أن نيفين عثمان خريجة كلية الهندسة جامعة القاهرة، وتقلدت عددا من المناصب منها مهندسة تخطيط فى الهيئة القومية للأنفاق، وانضمت للعمل في منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ثم برنامج الأغذية العالمي لمدة 20 عاما في مجالات عمل الأطفال، وريادة الأعمال النسائية، والتعاونيات، والتدريب المهني، والتعليم المجتمعي والرسمي، والتغذية المدرسية.

كما عملت نيفين عثمان خبيرا تنمويا بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومستشار لوزير التضامن الاجتماعي للتغذية المدرسية والمجتمع المدني وتنمية الطفولة المبكرة.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.