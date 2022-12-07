اختصاصي علاج سلوكي: الدولة الآن تقدم الدعم لذوي الهمم بصورة غير مسبوقة

قالت الدكتورة رشا فهمي اختصاصي العلاج السلوكي والإرشاد النفسي لذوي الاحتياجات الخاصة، إن مبادرة «بطل أنا» لدعم القادرون باختلاف وتمكينهم اقتصاديًا من المبادرات الرائعة، كونها تقدم احتياجات عديدة لذوي الاحتياجات الخاصة، كانوا يمكثون وقتا طويلا جدًا للحصول عليها، مثل تدريب الخريجين من الجامعات، وتوفير الأجهزة التعويضية والمشروعات السكنية والتوظيف.

محو الأمية الرقمية ضمن مبادرة «البطل أنا»

وأضافت في حوار على فضائية النيل للأخبار، أن أبرز المهام التي أعلنتها مؤسسة «حياة كريمة» في إطار مبادرة «البطل أنا» هي محو الأمية الرقمية، خاصة وأن ذوي الهمم من أكثر الأشخاص اهتمامًا بالتكنولوجيا، ولديهم فهم لها بصورة كبيرة، وضعاف السمع والصم قدرتهم محدودة في توصيل الكلام للآخرين إلا أنهم متميزون جدًا باستخدام التكنولوجيا، مشيدة بالمبادرة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة لتقديم الدعم لذوي الهمم وتنمية تميزهم التكنولوجي وإيجاد فرص عمل لهم.

دعم الدولة لذوي الهمم بصورة كبيرة وغير مسبوقة

وأوضحت أن الدولة الآن تقدم الدعم لذوي الهمم بصورة كبيرة وغير مسبوقة، مشيدة بجهود الدولة في محو الأمية الرقمية لذوي الاحتياجات الخاصة، ومحو أمية للصم بصفة خاصة، ما يقدم الدعم الكبير لذوي الهمم لإيجاد فرص جيدة لهم في سوق العمل أسوة بغيرهم من الأصحاء، بالأعمال المكتبية والحرفية وغيرها.