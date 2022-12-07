مقتل مسجل خطر على يد شركائه في تجارة المخدرات بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط متهمين بقتل أحد الأشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في منطقة الخصوص بالقليوبية.

ورد بلاغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بوجود متوفـي إثر إصابته بأعيرة نارية على يد آخرين لوجود خلافات مالية بينهم، أطلق على إثرها أحدهم أعيرة نارية من بندقية آلية فتسبب في وفاة المجني عليه.

خلافات بين المجني عليه والمتهمين

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية عن وجود خلافات بين المجني عليه والمتهمين، حول بيع المواد المخدرة، فعقدوا العزم على التخلص من المجني عليه بقتله، واستدرجوه لإحدى المناطق الزراعية بدائرة المركز، وقام أحدهم بإطلاق عدة أعيرة نارية تجاهه.

ضبط المتهمين وبحوزتهم بندقية آلية وخرطوش

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم بندقية آلية وبندقية خرطوش و2 فرد محلي الصنع وعدة طلقات مختلفة الأعيرة وكمية من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حال المتهمين.