متحدث «الكهرباء»: كثرة الاتفاقيات بمجال الطاقة توطن الخبرة في مصر

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن القمة الثلاثية التي جمعت رؤساء خارجية مصر والأردن والعراق جرى فيها توقيع مذكرات تفاهم تشمل العديد من القطاعات، مشيرا إلى أن هناك حراك كبير فيما يخص الاستثمار في مصر والهيدروجين الأخضر.

وقيع 16 مذكرة تفاهم مختلفة مع الهيدروجين الأخضر

وأضاف «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه قبل وبعد قمة المناخ هناك اهتمام كبير من قبل المستثمرين والحكومة في الاستثمار بقطاع الطاقة، وقبيل القمة فقد جرى توقيع 16 مذكرة تفاهم مختلفة مع الهيدروجين الأخضر والأمونيا.

توقيع 9 اتفاقيات خلال قمة المناخ

واستطرد: «خلال قمة المناخ كان فيه 9 اتفاقيات جرى توقيعها من أصل 16 مذكرة تفاهم، والنهاردة فيه 7 اتفاقيات جديدة، وبهم نقاط مميزة، أولهم الخبرات العالمية وتوطينها في مصر من أجل أن تكون انطلاقة للاستفادة بالدول العربية والأفريقية، وجميعهم جداد».

وأوضح أن هناك اهتماما كبيرا في توقيع تلك المذكرات قبل قمة المناخ من قبل الكثير من المستثمرين، وهناك عدد من المستثمرين مهتمين بالدخول في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تحويل بعض مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها قبل القمة بواقع 16 مذكرة، 9 منهم تحولوا إلى اتفاقيات إطارية، والباقي يستكمل أوراقه.

وتابع: «النهاردة وقعنا 7 مذكرات تفاهم، ومن المتوقع أن يتحولوا إلى أن تكون اتفاقيات إطارية وهيبقى فيها نظرة مستقبلية للتنفيذ».