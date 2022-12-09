«بشرة خير».. رابطة السيارات: انخفاض الأسعار مع بداية العام الجديد
كتب:
أحمد عبد اللطيف
07:31 ص | الجمعة 09 ديسمبر 2022
سوق السيارات المستعملة
كشف عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، عن أسباب استقرار الأسعار في السوق، مشددًا على أن بعض المستثمرين سيفتتحون مصانع تجميع وتصنيع سيارات للعلامات التجارية داخل مصر، الأمر الذي يساهم في انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وقال «محمود» إن موافقة الحكومة على استيراد سيارات للمصريين المقيمين في الخارج، ساهم أيضا في استقرار أسعار السيارات.
أسعار السيارات
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات فى السوق المحلي، وهو كالتالي:
سوق السيارات المستعملة
فيات 128 1991
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 24,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 21,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 28,000 جنيه.
لادا 2107 1991
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 24,000 جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 23,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة فى سوق السيارات المحلي: 27,000 جنيه
لادا 2105 1992
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 25,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 21,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 27,000 جنيه.
لادا 2107 1993
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 26,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 24,000 جنيه
أعلى سعر للسايرة فى السوق المحلي: 29,000 جنيه
لادا 2107 1995
متوسط سعر السايرة فى السوق المحلي: 26,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 24,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 29,000 جنيه
فيات 128 1997
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 26,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 24,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 29,000 جنيه
فيات 128 1999
متوسط سعر السايرة فى السوق المحلي: 26,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي:21,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 34,000 جنيه