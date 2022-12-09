«بشرة خير».. رابطة السيارات: انخفاض الأسعار مع بداية العام الجديد

كشف عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، عن أسباب استقرار الأسعار في السوق، مشددًا على أن بعض المستثمرين سيفتتحون مصانع تجميع وتصنيع سيارات للعلامات التجارية داخل مصر، الأمر الذي يساهم في انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وقال «محمود» إن موافقة الحكومة على استيراد سيارات للمصريين المقيمين في الخارج، ساهم أيضا في استقرار أسعار السيارات.

أسعار السيارات

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات فى السوق المحلي، وهو كالتالي:

سوق السيارات المستعملة

فيات 128 1991

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 24,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 21,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 28,000 جنيه.

لادا 2107 1991

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 24,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 23,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة فى سوق السيارات المحلي: 27,000 جنيه

لادا 2105 1992

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 25,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 21,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 27,000 جنيه.

لادا 2107 1993

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 26,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 24,000 جنيه

أعلى سعر للسايرة فى السوق المحلي: 29,000 جنيه

لادا 2107 1995

متوسط سعر السايرة فى السوق المحلي: 26,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 24,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 29,000 جنيه

فيات 128 1997

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 26,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 24,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 29,000 جنيه

فيات 128 1999

متوسط سعر السايرة فى السوق المحلي: 26,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي:21,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 34,000 جنيه