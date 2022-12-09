في ذكرى وفاة مؤلف فيلم قنديل أم هاشم.. اعرف أهم أعمال يحيى حقي

30 عامًا تمر على ذكرى وفاة الأديب الكبير يحيى حقي، الذي رحل عن دنيانا يوم 9 ديسمبر عام 1992، بعد رحلة عطاء أدبي أثرى من خلالها المكتبة الثقافية في مصر والعالم العربي بعدد من المؤلفات التي تنوعت بين الرواية والقصة القصيرة، وتُرجم بعضها لعدة لغات.

ذكرى يحيى حقي

يحيى حقي من مواليد حي السيدة زينب في 7 يناير عام 1905، درس المحاماة وعمل بها فترة من حياته، وعمل بالسلك الدبلوماسي، وعين في منصب مستشار بدار الكتب والوثائق القومية.

من أبرز مؤلفاته «سارق الكحل، دماء وطين، عنتر وجولييت، يا ليل ياعين، صح النوم، أم العواجز، تراب الميري، عطر الحبايب، خليها على الله».

«قنديل أم هاشم» في المركز 63 بقائمة أفضل 100 فيلم

وتحولت بعضها إلى أعمال فنية، أبرزها فيلم قنديل أم هاشم عام 1968، إخراج كمال عطية، سيناريو وحوار صبري موسى، بطولة سميرة أحمد، شكري سرحان، أمينة رزق، عبدالوارث عسر، عزت العلايلي، وتم اختياره في المركز رقم 63 ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996.

«البوسطجي» في المركز 12 بالقائمة

كما تم اختيار فيلم البوسطجي، للأديب يحيى حقي، في المركز رقم 12 ضمن أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية، بطولة شكري سرحان، زيزي مصطفى، صلاح منصور، إخراج حسين كمال عام 1968.