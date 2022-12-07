تشخيص مريضة بمتلازمة الألم النَّاحي المركب في مستشفيات قنا وعلاجها

أعلن الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية في قنا، عن نجاح وحدة الألم التابعة لقسم التخدير والعناية المركزة عن تشخيص مريضة بمتلازمة الألم النَّاحي المركب CRPS، في إطار الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفيات قنا الجامعية تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور على عبدالرحمن غويل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

ورم وصعوبة في حركة اليد اليمنى

وأضاف الدكتور جاد سيد جاد، رئيس قسم التخدير والعناية المركزة، بأن المريضة حضرت إلى عيادة علاج الألم بالعيادات الخارجية، وبعد الفحوصات الطبية اللازمة تبين بأنها تعاني من ورم وصعوبة في حركة اليد اليمنى لها أكثر من 4 سنوات.

وبحسب البيان الصحفي، اليوم، بعد مناظرة الإشاعات والفحوصات والكشوفات في مستشفى قنا الجامعي تم تشخيص الحالة المرضية بأنها متلازمة الألم الناحي المركب، هي نوع من الألم المزمن الذي يصيب الذراع أوالساق في العادة حيث تنشأ متلازمة الألم الناحي المركب عادةً بإصابة أو جراحة أو سكتة دماغية أو نوبة قلبية ولا يكون الألم متناسبًا مع شدة الإصابة الأوّلى، وتم إغلاق العقدة السمباثوية المغذية لليد اليسرى وتحسن حركة اليد مباشرة واختفاء التورم بعد أسبوع من الحقن.

الفريق الطبي

وأجرى عملية الحقن الدكتور محمد جابر العادلي، مدرس واستشاري التخدير وعلاج الآلام والمشرف على وحدة الألم بمستشفيات قنا الجامعية بمساعدة الطبيبة غادة عادل المدرس المساعد بقسم التخدير والعناية المركزة تحت إشراف الدكتور جاد سيد جاد، رئيس قسم التخدير والعناية المركزة، كما ضم الطاقم الطبي من هيئة التمريض فاطمة محمد راشد، وصابر رمضان إسماعيل وسامية كمال أحمد.

وأضاف الدكتور محمد عبدالرحمن مدير مستشفى المعبر الجامعي، بأن المريضة بحالة جيدة وتماثل للشفاء.