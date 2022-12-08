قواعد يجب مراعاتها عند تسجيل استمارة التقدم للامتحانات أبرزها تجنب الأخطاء

بدأ العديد من الصفوف الدراسية مثل الدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية في تسجيل استمارات التقدم للامتحانات، يليهم الثانوية العامة أيضا.

في السطور التالية، نعرض أبرز الأخطاء أو الأشياء التي يجب مراعاتها عند تسجيل استمارة الامتحانات للصفوف والشهادات المختلفة، وفقا لما ذكرته وزارة التربية والتعليم في بيان سابق لها.

أخطاء تجنبها خلال تسجيل استمارة الامتحانات

هناك قواعد يجب اتباعها لتسجيل استمارة الامتحانات بشكل سليم وهي:

1 - عند ملئ بيانات الطالب، يجب كتابة الاسم والرقم القومي صحيح، وانتبه للهمزات جيدا فيمكن أن تغير الاسم أو يحدث اختلاط.

2 - التأكد من كتابة الشعبة بشكل صحيح، واللغة الثانية الذي يدرسها الطالب، والديانة، قبل الضغط على حفظ البيانات.

3 - تأكد الطالب أو ولي الأمر من مواد التخصص.

4 - أن تكون الصورة الشخصية للطلب التي سيتم تحميلها مطابقة لما سيتم تسليمها للمدرسة.

5 - أن يكون عنوان الطالب المذكور في الاستمارة مطابق للعنوان الموجود على بطاقة الرقم القومي للطالب.

6 - التأكد من أن بيانات الخاصة بالطالب والموجودة سواء على الاستمارة الإلكترونية أو الورقية سليمة.

7- إذا لاحظت خطأ عند تسجيل الاستمارة يجب التوجه للإرشاد التعليمي أو المدرسة التابع لها لإبلاغهم لتصحيحها فورًا، ويجب التركيز قبل تسليم الطالب للاستمارة الخاصة به.

8 - أن يكون ولي الأمر قام بالتوقيع في المكان المخصص أسفل الاستمارة التي تتيحها وزارة التربية والتعليم.