تفاصيل استعدادات القاهرة لمعرض الكتاب.. 58 أتوبيسا لنقل الرواد بـ 7 خطوط

استعدت محافظة القاهرة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54 المقرر عقدها في الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير المقبل على أرض مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ومن أبرز استعدادات المحافظة تجهيز أسطول من أتوبيسات النقل العام لخدمة رواد معرض الكتاب وتغطية كل مناطق القاهرة الكبرى لتوصيل الزوار وتسهيل وصولهم إلى مقر انعقاد المعرض، وتعمل الخدمة على مدار اليوم وطوال فترة المعرض حيث تبدأ من السابعة صباحا حتى الحادية عشر مساء.

7 خطوط لنقل زوار معرض الكتاب

وقال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن خدمة أتوبيسات النقل العام لزوار معرض الكتاب تغطى مناطق القاهرة بالإضافة للخطوط الحالية العابرة للمعرض، وعليها لافتة «خدمة معرض الكتاب»، مؤكدا تحديد 7 خطوط لنقل زوار المعرض بقوة 58 أتوبيسا بالإضافة إلى الأتوبيسات العابرة التي تمر على المعرض علاوة على سيارات شركات النقل الجماعي، وخطوط معرض الكتاب.

خدمة النقل العام في معرض الكتاب

- 10 أتوبيسات من ميدان عبدالمنعم رياض إلى رمسيس ثم العباسية وجامعة الأزهر ومحور المشير فمعرض الكتاب.

- 10 أتوبيسات من ميدان الجيزة إلى جامعة القاهرة مرورًا بالقصر العيني والسيدة عائشة والاوتوستراد وجامعة الأزهر ثم معرض الكتاب.

- 10 أتوبيسات من دوران شبرا ثم شارع شبرا وميدان أحمد حلمي مرورا بشارع رمسيس والعباسية ونادي السكة وجامعة الأزهر ومحور المشير وصولا إلى معرض الكتاب.

خدمة معرض الكتاب

- 8 سيارات تنطلق من المظلات ثم سراي القبة مرورًا بروكسى والسبع عمارات والحى الثامن والوفاء والأمل ومحور المشير.

- 8 أتوبيسات على خط النزهة الجديدة مرورا بميدان الحجاز والسبع عمارات ومكرم عبيد ومصطفى النحاس والمنهل والوفاء والأمل انتهاء بمعرض الكتاب.

- 7 أتوبيسات على خط الأميرية ثم ميدان المطرية والحلمية وكلية بنات عين شمس وميدان هشام بركات والحى السابع وحي السفارات وصولا إلى معرض الكتاب ويخدم هذا الخط ٧ سيارات.

- 5 أتوبيسات تنطلق من صقر قريش إلى كارفور المعادي ثم نادى وادي دجلة والطريق الدائري ومحور المشير وصولًا إلى معرض الكتاب