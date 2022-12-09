محافظ القليوبية يتفقد مشروعات منطقة الصفا الصناعية بالخانكة

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة تفقدية بمنطقة الصفا الصناعية بمدينة الخانكة شملت المرور على أربع مصانع في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تشجيع الصناعة والاستثمار ودفع عجلة التنمية.

إنتاج الفحم النباتي بالخانكة

واستهل محافظ القليوبية الجولة بتفقد مصنع الصفوة لإنتاج الفحم النباتي مكمورة فحم صديقة للبيئة والمقام على مساحة 2500م2 بقيمة إنتاجية سنوية بلغت 16 مليون جنيه وتعمل بعدة أفران غير ملوثة للبيئة المحيطة، وتعمل حاليا على الإنتاج المحلي وصادر لها قرار بالموافقه على توفيق أوضاعها .

كما تفقد شركة توكل للصناعات المعدنية، والتي تبلغ مساحتها 37 ألف متر مربع والتي تقوم بإنتاج المسابك، وقد وجه المحافظ خلال تفقده للمصنع بسرعة زيادة القدرة الكهربائية للمصنع .

واستكمل الهجان الجولة بتفقد مصنع مصر الكبرى للتجارة والتصنيع والاستيراد والذي يقوم بتشكيل المعادن بالطرق والكبس والسبك والدلفنة، والمقام على مساحة 9667م2، إذ تبلغ الطاقة الإنتاجية 3000 طن /سنوي صادر له رخصة بناء ورخصة تشغيل وسجل صناعي،

وقد قام بتفقد أيضا مصنع خالد حسين كامل عبد الحميد لصناعة المسابك وصهر المعادن ( مسبوكات زهر متنوعة ) والمقام على مساحة 12024م2 بطاقة إنتاجية تبلغ 4000 طن / سنوي صادر له رخصة بناء ورخصة تشغيل وسجل صناعي

تقديم كافة سبل الدعم للصناعة بالقليوبية

وأكد الهجان أن المحافظة مستعدة لتقديم كافة سبل الدعم لهم، مؤكدًا أن المحافظة تعمل بالدرجة الأولى على تشجيع الاستثمار والمستثمرين الجادين لتوفير فرص عمل للشباب خصوصا من أبناء القليوبية، مشيرا إلى أن القليوبية لا تدخر جهداً في مد جسور التواصل مع كافة المنشآت الصناعية والإنتاجية وتقديم كافة أوجه الدعم لتنميتها والارتقاء بجودة منتجاتها بهدف تعزيز قدرتها التنافسية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري .

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بمنطقة الصفا الصناعية وهي تعد محطة معالجة ثنائية بطاقة 1500 متر3/ اليوم بتكلفة 65 مليون جنيه ويتم تنفيذها تحت إشراف الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية موجها للقائمين على المشروع بالالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة في أقرب وقت وذلك لخدمة المصانع المقامة بالمنطقة .

ومن الجدير بالذكر أن منطقة الصفا الصناعية تقع بمنطقة عرب العليقات بمدينة الخانكة على مساحة 142 فدان وبها مصانع مقامة على صناعات المسابك وتشكيل المعادن إذ تحتوي على 59 مصنع .

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد المبنى الإداري للمناطق الصناعية بعرب العليقات، موجها بالعمل على التسهيل على المستثمرين وأصحاب المصانع لتنفيذ مطالبهم ولدفع عجلة الإنتاج.

وعلى صعيد آخر تابع الهجان جولته بمدينة الخانكة بتفقد محطة مياه سرياقوس المرشحة طاقة 145ألف م3/ يوم. والتي تخدم مناطق جنوب مدينة الخانكة ، حيث تخدم المحطة ٤٠٠ ألف مواطن من مناطق القلج وعرب العيايدة والجبل الأصفر والمنشية وعزب الصفراء وشارع الأربعين وسرياقوس والمنية و٢٣ يوليو بتكلفة إجمالية بلغت ٣٨٠ مليون جنيه، وتعمل المحطة بنظام المرشح الرملي الديناميكي، والتي تعد ثانى أكبر محطة على مستوى الجمهورية، ومقامة على مساحة ١٠.٥ فدان حيث أن تكلفة إنتاج المتر المكعب مياه بها أقل ٢٠% عن محطات المياه التقليدية.

وخلال الجولة وجه المحافظ رئيس مدينة الخانكة بالقيام بدهان واجهات المباني الخارجية المطله على المحطة مع استكمال أعمال اللاند اسكيب بداخل المحطة ،

واختتم الهجان الجولة بتفقد مشروع الـ 30 مليون بيضة، حيث تفقد بعض عنابر التربية للدجاج وعنابر إنتاج البيض للبيع للسوق المحلي، وقد استمع إلى شرح تفصيلي من القائمين على المشروع، فيما يخص المرحلة الحالية والإجراءات القادمة موجهًا بضرورة بيع البيض بأسعار مناسبة إسهامًا من المشروع في رفع العبء عن كاهل مواطني المحافظة.