ضبط 172 قطعة سلاح ناري و308 قضايا مخدرات في 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

قضايا الأسلحة النارية والمخدرات

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، ضبط 172 قطعة سلاح نارى بحوزة 163 متهم، فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 86687 حكم قضائى متنوع، فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، ضبط تشكيل عصابى، ضم متهمان، إرتكبا 4 حادث متنوع.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات، ضبط 308 قضية مواد مخدرة بإجمالى 334 متهم، فى مجال ضبط المتهمين الهاربين، ضبط 29 متهم، فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، ضبط 21 متهمين، فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، ضبط 276 دراجة نارية مخالفة.

المخالفات المرورية

فى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها، إعادة (سيارة)، فى مجال ضبط المخالفات المرورية، ضبط 22020 مخالفة مرورية متنوعة، فى مجال فحص السائقين، فحص 50 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (8) منهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.