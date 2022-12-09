«التموين»: تحرير 1883 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، وأسفرت عن ضبط 1883 قضية تموينية متنوعة، وفيما يلي التفاصيل:

- 79 قضية حجب.

- 6 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية.

- ضبط 523 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء.

- ضبط 909 قضايا في مجال مخالفات المخابز.

ضبط المتهمين بحجب السلع الغذائية للاتجار بها

كما جرى ضبط مالك مخبز بلدي بمحافظة الجيزة، لتصرفه في كمية قدرها «36,55 طن دقيق بلدي مدعم»، جمعها بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء، مستوليًا على الدعم المقرر لها، وضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة، وبحوزته «14,25 طن أرز أبيض عيني – 3,1 طن دقيق أبيض عيني – 12,95 طن مكرونة - عدس»، معبأة داخل عبوات وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق.

وضبط المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة، وبحوزته 10 أطنان «مكرونة – مسلى – خل طعام»، معبأة داخل عبوات ومخزنة لحجبها عن التداول بالأسواق، ما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط قائد سيارة حال سيرها بمحافظة الدقهلية، محملة بكمية قدرها «8,89 طن سكر تمويني»، مخصص ربطًا على البطاقات التموينية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم بقصد الاتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي مستوليًا على الدعم المقرر.

سلع مجهولة المصدر

وجرى ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص في محافظة الجيزة، وبحوزته «4,46 طن مكرونة - زبدة - عسل»، معبأة داخل عبوات ومخزنة لحجبها عن التداول بالأسواق، وضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية في الشرقية، وبحوزته «4,5 طن سكر حر – مكرونة- زيت طعام» بدون مستندات «مجهولة المصدر»، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط المدير المسؤول عن محطة لتموين السيارات في محافظة الجيزة، لتجميعه كمية قدرها 78 ألف لتر مواد بترولية، بقصد الاتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي مستوليًا على الدعم المقرر.

وفي إطار جهود الإدارة في ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالي، وضبط حالات التهريب، فقد أسفرت الجهود عن ضبط 74 قضية، وضبط المديرين المسؤوليين عن عنبرين داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة، وبحوزتهما كمية قدرها «15,03 طن كبدة – لحوم مجمدة – دهون حيوانية مجمدة»، معبأة داخل عبوات بدون بيانات، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

جهود حملات رصد السجائر

ضبط مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية في محافظة المنوفية، وبحوزته كمية قدرها 100 طن مخللات، معبأة داخل عبوات بدون بيانات، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة،وضبط 49 قضية حجب سجائر وبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركياً «مجهولة المصدر».