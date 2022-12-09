المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني بقنا: فرصة للتكاتف ومواجهة التحديات

انتهت فعاليات الحوار الوطني في مدينة قنا، مساء اليوم، بعنوان «حوار وطني من أجل كل المصريين»، بمحاور «المحور المجتمعي - الأسرة المصرية - ومحاربة الغلاء» بحضور الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي السابق، وأحمد العيادي نقيب المحامين بمحافظة قنا، والشيخ أحمد أبو الوفا مدير إدارة الدعوة بأوقاف قنا، والقمص دميان هادي وكيل مطرانية قنا، والدكتورة عبير منصور أستاذ الاقتصاد بجامعة جنوب الوادي.

قال اللواء الحسن على عباس أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة قنا، إن الحوار الوطني، ضرورة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية وتنمية مصر، ويهدف إلى توعية المواطنين بأهمية دور الأسرة المصرية في بناء المجتمع وتنمية والانطلاق به للجمهورية الجديدة.

وأوضح أحمد العيادي، نقيب محامين قنا، أن الحوار الوطني دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة والمشورة من كل أبناء الشعب المصري، لافتا إلى أن الأسرة المصرية أحاطها المولى عز وجل بالحماية الربانية وحماها القانون بنصوصه ومواده المنظمة.

رئيس جامعة جنوب الوادي السابق: الحوار فرصة كبيرة

وقال الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق، إن الحوار الوطني متاح لكل أطياف المجتمع المصري للمشاركة الفاعلة في بناء الوطن وتنميته برؤية مستقبلية للتحول الجذري من دولة ناشئة لدولة عظمى الأمر الذي يتطلب تكاتفا وتلاحما من الجميع.

وذكر «منصور»، أن الحوار فرصة عظيمة لكل مواطن للمشاركة في تنمية الوطن، ويفتح الباب أمام الجميع سواء في المحافظات المركزية أو في كل عموم محافظات الجمهورية.

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق أن الحوار الوطني يهدف إلى التقدم الهادف والمسؤول للانطلاق إلى الجمهورية الجديدة بعد أن حققت مصر أهدافها في محاربة الأفكار المتطرفة.

وكيل مطرانية قنا: الأسرة نواة المجتمع

أعرب القمص دميان هادي وكيل مطرانية قنا، عن سعادته بالمشاركة في الحوار الوطني، قائلًا إن الأسرة تحارب وتقاوم مغريات العصر للنهوض بالدولة المصرية من خلال دورها في الحفاظ على القيم الدينية وفضائلها متسلحة بثقافة التنمية الحديثة بالرقي والحداثة بما لديها من موروث ثقافي وديني سواء في الدين الإسلامي ودورها الرائد في الحد من الزيادة السكانية للوصول إلى الجمهورية الجديدة.

وقالت السيدة منى عيد، مساعد أمين المرأة بحزب حماة الوطن بقنا إن المرأة المصرية لها الدور الأسمى في الرقي بالمجتمع وتحقيق نهضته، وأن العنف يحد من دورها في التنمية المجتمعية داعية إلى زيادة الوعي والتثقيف للحد من هذه الظاهرة ومناهضة الزواج المبكر القاصرات والذي يؤثر على صحة المرأة وسلامتها بجانب تأثيره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.