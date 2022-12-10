مصرع شخص في حادث تصادم سيارتين ملاكي بالشرقية

لقي شخص مصرعه في حادث تصادم سيارتين ملاكي بمنطقة ميدان الحصان في مدينة بلبيس بالشرقية، اتجاه ميت ربيعة، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزى.

إخطار بالحادث

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير البحث الجنائي، اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي، بوصول جثة شخص نتيجة وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة بلبيس إلى موقع الحادث، وبالفحص والتحريات تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، أدى إلى مصرع شخص في منطقة الحصان ببلبيس اتجاه قرية ميت ربيعة بنطاق المركز، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي.

رفع آثار الحادث

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما جرى التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى لحين التصريح بالدفن وتسليمه لذويه.

وجرى إخلاء الطريق ورفع آثار الحادث، لتغيير الحركة المرورية أمام المارة والمركبات.