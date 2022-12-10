استشاري علاقات دولية لـ«القاهرة الإخبارية»: العقوبات الاقتصادية على الدول غير مجدية

أكّد الدبلوماسي اللبناني السابق واستشاري العلاقات الدولية السفير مسعود معلوف أنَّ العقوبات على روسيا ليست مجدية، لافتًا إلى أنَّها لم تغير حتى الآن في أي سياسة للدول التي تتعرض لعقوبات ضاربًا المثل بكوريا الشمالية والعراق وإيران وسوريا وروسيا.

العقوبات إجراءات غير مجدية ولكن من الضروري اتخاذها

وأوضح الدبلوماسي السابق، خلال مداخلة من واشنطن عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامي تامر حنفي في فضائية «القاهرة الإخبارية» أنَّ العقوبات إجراءات غير مجدية ولكن من الضروري اتخاذها من جانب هذه الدول حتى تشعر أنها تقوم بعمل ما ومن جهة ثانية لإخافة الدول المعاقبة.

وشدد السفير مسعود معلوف على أنَّ العقوبات لا تجدي نفعًا، مؤكّدًا أنَّه من الضروري قيام هذه الدول بفرض عقوبات لإراحة ضميرها ولتقول إنّها تفعل شيئًا في هذه القضايا.

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية ضخمة على روسيا بسبب الأزمة العسكرية الروسية الأوكرانية، واتفقت الولايات المتحدة وأوروبا على حزم عقوبات اقتصادية شملت مؤسسات حكومية وبنوك ومسئولين روس كان منهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف كما شملت عدد من المصارف والبنوك الروسية وشخصيات مقربة من الرئيس الروسي.