إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص على «زراعي» بني سويف

أصيب 6 أشخاص بإصابات متنوعة، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الزراعي «بني سويف - الواسطى» أمام قرية الزيتون، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بني سويف الزراعي

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مروري ناتج عن انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الزراعي بني سويف الواسطى أمام قرية الزيتون بمركز ناصر، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم: صباح زارع خليفة، 56 سنة، ربة منزل، تقيم قرية قمن العروس بمركز الواسطى، مصابة اشتباه كسر بالذراعين، وتمام شعبان عويس، 55 سنة، فلاح، مقيم مركز الواسطى، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيمن، ومحمد وليد صلاح، 12 سنة، مقيم الواسطى، مصاب جروح وسحجات، وأحمد جاد المولي علي، 22 سنة، اشتباه كسر بالقدم اليمنى، وحورية فتحي سيد، 36 سنة، مصابة اشتباه كسر بالقدم اليمنى وسحجات وكدمات، وأيمن قرني محمد، 46 سنة، سائق، مصاب اشتباه كسر بالفخذ الأيمن.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.