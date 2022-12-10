إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالفيوم

أصيب 5 أشخاص جراء تعرضهم لحادث انقلاب ميكروباص، وقع صباح اليوم السبت، على طريق «أسيوط- القاهرة» الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، إثر انفجار إطار السيارة فجأة أثناء سيرها على الطريق.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين لحين وصول قوات الشرطة و سيارات الإسعاف.

انقلاب سيارة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «القاهرة- أسيوط» الغربي بنطاق المركز ووجود مصابين.

إصابة 5 أشخاص

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة طامية تحت إشراف المقدم محمد عشري رئيس مباحث المركز، إلى مكان الحادث الذي تبينّ أنّه وقع بمطلع الكيلو 55 بعد الطريق الإقليمي، إتجاه القاهرة، على طريق أسيوط الغربي، ووجود 5 مصابين.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق الإسعاف بعدة سيارات إلى مكان الحادث، وتبينّ إصابة 5 أشخاص بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة اللازمة لتقديم العلاج بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، كما تم تحرير محضرًا بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.