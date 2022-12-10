إطلاق برنامج ترسيخ قيم المواطنة في قرية طهنا الجبل بالمنيا 13 ديسمبر

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع محافظة المنيا، فعاليات البرنامج الثقافي والفني لتعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف والأحداث الطائفية بقرية طهنا الجبل مركز المنيل، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 14 ديسمبر الجاري، الذي ينفذه فرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي بإشراف قصر ثقافة المنيا، وينفذ البرنامج على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع بقرى محافظة المنيا.

اكتشاف مواهب أبناء القرية

ويتضمن البرنامج ندوة عن قبول الآخر، ومحاضرة بعنوان دور الثقافة فى التنمية الشاملة، بالإضافة إلى ورش اكتشاف مواهب لأبناء القرية، وورش رسم وتلوين عن المواطنة والوحدة الوطنية، ومشغولات يدوية، وعروض سينما وأفلام وثائقية، وإنجازات الدولة، وأفلام للأطفال، بالإضافة لمنفذ بيع الكتب والمجلات من إصدارات الهيئة طوال فترة الفعاليات، بجانب عروض فنية لفرقة المنيا للفنون الشعبية.