مفاجآت «القاهرة الإخبارية» في 2023.. اقتحام «ميتافيرس» واستوديوهات المحافظات

يستعد قطاع «أخبار المتحدة» لإطلاق العديد من الخدمات الجديدة خلال العام المقبل، للاستفادة من التطور التكنولوجى العالمى، وأبرز تلك الخدمات هو توظيف خدمة metaverse تدريجياً مع بداية عام 2023 فى القطاع، وهو ما أعلنه أحمد الطاهرى، رئيس قطاع أخبار الشركة المتحدة، رئيس القنوات الإخبارية، وقال: «نبدأ فى توظيف الخدمة بشكل متدرج فى قطاع أخبار المتحدة مع الشهور الأولى من العام الجديد عبر قنوات (القاهرة الإخبارية/ إكسترا نيوز / إكسترا لايف) وإن شاء الله نقدر».

وأضاف «الطاهرى» قائلاً عبر صفحته على موقع «فيس بوك»: «نصيحة.. مستقبل الصناعة الإعلامية سيفرض على كل العاملين إدراك حد الكفاية فى مجالات الجرافيك والبرمجة.. قم بالتعلم الآن مهما بلغت من العمر».

استوديو للموبايل وتطبيق للقناة.. وقناة صوتية إنجليزية قريبا

وعن أهمية عالم metaversa قال رئيس قطاع أخبار المتحدة: «سندخل بقوة عالم metaverse.. سيعزز من ذلك (الصراع العالمى)، (الركود التضخمى فى العالم).. الأمر ليس كارثياً، بل على العكس ميزة كبرى لمن يدخل العصر مبكراً ويمتلك أدواته بقوة ويوظف هذه الأدوات لصالح مجال عمله».

وتابع قائلاً: «بعض القطاعات ستتأثر مثل السياحة، لكن تستطيع أن توظفها بحفظ حقوقك من جهة فيما يخص استخدام المعابد والمتاحف والجولات الافتراضية فيها ومن الجهة الأخرى الترويج النشط لها، باختصار الملف الرقمى لكل منا سيصبح أكثر وضوحاً، وهذه الملفات يستخدمها بذكاء صانعو المعلن، وبالنسبة للصناعة الإعلامية الإبهار الأكبر سيكون فى القنوات الرياضية بمعنى إنك هتتفرج على الماتش فى الملعب وتعيش كل الأجواء وانت قاعد فى بيتك لابس النضارة الرقمية».

استوديو خاص للقطاع من أسوان وطنطا والإسكندرية

وكشف رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فى وقتٍ سابق، عن انطلاق استوديو خاص للقطاع من أسوان وطنطا والإسكندرية، خلال الفترة القليلة المُقبلة، وذلك لأول مرة، حيث يأتى ذلك فى ضوء التوسع والتطور الكبير الذى يشهده قطاع الأخبار فى الأسابيع الأخيرة، وكذلك فى ضوء الاهتمام الكبير بتحقيق رؤية أكبر وأوضح للمشاهد المصرى والعربى.

ونشر أحمد الطاهرى، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، صورة من محافظة أسوان وكذلك طنطا، مُعلقاً عليها بقوله: «قريباً ينطلق استوديو أسوان.. واستوديو طنطا.. قطاع أخبار المتحدة»، وتسهم تلك الخطوة فى نقل الصورة من داخل محافظات الصعيد عن قُرب. كما انتهى قطاع «أخبار المتحدة» من إعداد استوديو كامل بالموبايل فى قناة القاهرة الإخبارية، وسيخرج إنتاجه على الشاشة قريباً، كما سيطلق تطبيق «القاهرة الإخبارية» قريباً، وتنطلق أيضاً القناة الصوتية باللغة الإنجليزية لقناة القاهرة الإخبارية.

وبالإضافة لتدشين قطاع «أخبار المتحدة» مكتباً لقناة القاهرة الإخبارية فى لندن، سيتم ظهور إنتاج مكاتب القناة فى الولايات المتحدة ومنطقة الخليج أيضاً مع بداية العام الجديد، فى إطار سياسة القطاع على أن يكون على قدر طموح المشاهد المصرى والعربى.