يوسف الحسيني: المدير الفني الوطني سر تأهل المغرب لنصف نهائي المونديال

علق الإعلامي يوسف الحسيني، على تأهل المنتخب المغربي لنصف نهائي كأس العالم 2022، بعد فوزه على البرتغال بهدف نظيف، قائلا: إن ظروف أسود الأطلس مشابهة لكل الدول العربية، ولكن وجود مدير فني مغربي مفتاح السر.

وأضاف يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى: «شوفوا حارس المرمى المغربي ده نموذج للحارس الأمين للبوابة، لا تغمض له عين طوال المباراة، قاعد مركز وعينه على الكرة ورجلين اللاعيبة وتحركاتهم».

إنجاز عربي غير مسبوق

وواصل: «آن الأوان لدراسة أسباب نجاح وتفوق المنتخب المغربي بوصوله لهذه المرحلة التاريخية.. في تاريخنا كمنتخبات عربية محدش قدر يحقق هذا الإنجاز حتى هذه اللحظة».