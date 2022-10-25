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مصدر بالشركة المنتجة لفيلم «الملجأ»: لم نتعاقد مع ماجد الكدواني

كتب:

أحمد عبد الرحمن
09:07 م | الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
ماجد الكدواني

ماجد الكدواني

أكد مصدر بالشركة المنتجة لفيلم «الملجأ»، أن الفنان ماجد الكداوني لم يتعاقد من الأساس على الفيلم، وكان مجرد حديث فقط، لكن اتضح أنه منشغل بتصوير أعمال فنية أخرى في ذات الوقيت.

جلسات لتغيير اسم فيلم «الملجأ»

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشركة تعاقدت مع عدد من الفنانين، وهم أحمد عز، محمود حميدة، كارمن بصيص، ويجري حاليا الاستقرار علي باقي نجوم العمل، إذ يجري عقد جلسات لإجراء تغييرات على الاسكربت، بالاضافة إلى تغيير اسم العمل.

تفاصيل فيلم «فضل ونعمة» لـ ماجد الكدواني

ويعرض حاليا في جميع دور العرض فيلم «فضل ونعمة»، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول صاحب مطعم، يُطلق عليه اسم فضل ونعمة، يمر بالعديد من المواقف الكوميدية والمفارقات خلال إدارته للمطعم.

ويشارك في بطولة فيلم «فضل ونعمة» ماجد الكدواني، هند صبري، محمود حافظ، محمد رضوان، محمد ممدوح، ياسمين العبد، إسماعيل الجندي، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، سماء إبراهيم، مي دياب، شريف دسوقي،  مي دياب، طه دسوقي.

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