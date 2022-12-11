قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية ولبنان

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها واستفزازاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخرق المياه الإقليمية اللبنانية بزوارقها الحربية.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق جراء إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات بين الطرفين في بلدة بيت أمر شمالي الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين وسط الخليل

واعتدى عدد من المستوطنين الإسرائيليين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالضرب وغاز الفلفل على الفلسطينيين قرب مستوطنة «رمات يشاي» في تل الرميدة وسط الخليل، فيما اعتقل جنود الاحتلال فتى فلسطينيا سمير زيدان «17 عاما» خلال مواجهات في قرية النبي صالح شمال غربي «رام الله».

من جانبها، قالت قناة 13 الإسرائيلية، إن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فيرجينيا جامبا، ستصل إسرائيل خلال الأسبوع الجاري للتحقيق فيما إن كان جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤذي الأطفال الفلسطينيين، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

بدء تمرين شتاء ساخن على الجبهة الشمالية بقيادة «هيئة التكنولوجيا» الإسرائيلية

مساء أمس السبت، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تمرين شتاء ساخن بشكل مفاجئ على الجبهة الشمالية، بقيادة «هيئة التكنولوجيا والشؤون اللوجستية»، من المقرر استمراره حتى بعد غد الثلاثاء، بمشاركة نحو 8000 جندي في الخدمة النظامية بالاضافة إلى نحو 5000 جندي احتياط الذين تم استدعاؤهم بأوامر استثنائية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن التمرين يهدف إلى تعزيز جاهزية الوحدات الميدانية واللوجستية الداعمة لها لسيناريوهات مفاجئة ومتنوعة على الجبهة الشمالية.

وفي الجبهة اللبنانية، أطلقت دورية تابعة لجيش الإسرائيلي، النار باتجاه الأراضي اللبنانية مقابل منتزه «حصن الوزاني»، دون تسجيل إصابات، فيما خرق زورق حربي إسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية.

زورق حربي إسرائيلي يخترق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل «رأس الناقورة»

وقالت قيادة الجيش اللبناني- مديرية التوجيه، في بيان، إن زورق حربي تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، خرق أمس السبت، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل «رأس الناقورة»، لمسافة حوالى 203 أمتار ولمدة ساعة و 8 دقائق، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية الرسمية.

وأشارت قيادة الجيش اللباني، إلى متابعة موضوع الخرق الإسرائيلي بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل».

بدورها، قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إن يهودا يقاتلون في أوكرانيا ضد روسيا، مشيرة إلى مقتل فلاديسلاف شين، «21 عاما» من مدينة «دنيبرو» وسط أوكرانيا، في نوفمبر الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضافت «يديعوت أحرونوت» الإسرايلية، إن شين هو واحد من عشرات الجنود الأوكرانيين اليهود الذين قتلوا خلال مشاركتهم في المواجهات ضد الروس، وفقا لتقديرات.