أسعار سيارات مستعملة في مصر بأقل من 90 ألف جنيه.. «لو عايز تشتري عربية»

قال عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات، إن سوق السيارات المستعملة يشهد استقرارا في الأسعار خلال الفترة الحالية.

وتابع عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سوق السيارات المستعملة سيشهد انخفاضا خلال الفترة المقبلة خاصة بعد إعلان بعض الشركات تجميع السيارات داخل مصر.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات المستعملة في مصر كالتالي:

ميتسوبيشي لانسر كرستالة 1996

متوسط سعر السيارات في السوق المحلي: 76,000 جنيه

أقل سعر للسيارات في السوق المحلي: 63,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 92,000 جنيه

أسعار السيارات في مصر

كيا سيفيا 2000

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 76,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 71,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 83,000 جنيه

كيا شوما 2001

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 76,000 جنيه

أقل سعهر للسيارة في السوق المحلي: 69,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 81,000 جنيه

بيجو 206 2001

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 76,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 71,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 81,000 جنيه

شيفروليه افيو 2005

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 76,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 71,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 85,000 جنيه

اسعار السيارات المستعملة

كيا ريو 2005

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 76,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 76,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 76,000 جنيه

كارى Q22 2015

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 76,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 71,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 81,000 جنيه

دايو لانوس 1996

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 77,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 71,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 90,000 جنيه

دايو نوبيرا 1 1997

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 77,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 71,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 81,000 جنيه

هيونداي H1 2005

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 77,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 71,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 86,000 جنيه