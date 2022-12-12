أسعار سيارات مستعملة في مصر بأقل من 90 ألف جنيه.. «لو عايز تشتري عربية»
كتب:
أحمد عبد اللطيف
03:19 ص | الإثنين 12 ديسمبر 2022
سوق السيارات المستعملة
قال عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات، إن سوق السيارات المستعملة يشهد استقرارا في الأسعار خلال الفترة الحالية.
وتابع عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سوق السيارات المستعملة سيشهد انخفاضا خلال الفترة المقبلة خاصة بعد إعلان بعض الشركات تجميع السيارات داخل مصر.
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات المستعملة في مصر كالتالي:
ميتسوبيشي لانسر كرستالة 1996
متوسط سعر السيارات في السوق المحلي: 76,000 جنيه
أقل سعر للسيارات في السوق المحلي: 63,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 92,000 جنيه
أسعار السيارات في مصر
كيا سيفيا 2000
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 76,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 71,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 83,000 جنيه
كيا شوما 2001
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 76,000 جنيه
أقل سعهر للسيارة في السوق المحلي: 69,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 81,000 جنيه
بيجو 206 2001
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 76,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 71,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 81,000 جنيه
شيفروليه افيو 2005
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 76,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 71,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 85,000 جنيه
اسعار السيارات المستعملة
كيا ريو 2005
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 76,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 76,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 76,000 جنيه
كارى Q22 2015
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 76,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 71,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 81,000 جنيه
دايو لانوس 1996
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 77,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 71,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 90,000 جنيه
دايو نوبيرا 1 1997
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 77,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 71,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 81,000 جنيه
هيونداي H1 2005
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 77,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 71,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 86,000 جنيه