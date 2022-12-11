سيارات مستعملة أقل من 90 ألف جنيه.. استقرار في الأسعار
كتب:
أحمد عبد اللطيف
08:15 م | الأحد 11 ديسمبر 2022
سوق السيارات المستعملة
شهدت سوق السيارات المستعملة استقرارا في الأسعار، بسبب قيام بعض العلامات التجارية بفتح مصانع لتجميع السيارات المستعملة في مصر.
قال عبد الله علي، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سوق السيارات الجديدة والمستعملة شهدت استقرارا في الأسعار وسوف يشهد انخفاضا مع بداية العام الجديد بسبب توطين صناعة السيارات في مصر.
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات التى يتم تداولها فى السوق المحلية.
أسعار السيارات في مصر
نيسان صنى 2001
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 101,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 90,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 109,000 جنيه
كيا سبكترا 2004
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 101,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 86,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 114,000 جنيه
سوق السيارات المستعملة
دايو لانوس 2007
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية :101,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 90,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 109,000 جنيه
شانجان بينى 2016
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 101,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 88,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية :109,000 جنيه
تويوتا كورولا 1998
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 102,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 90,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 114,000 جنيه
ميتسوبيشي لانسر كرستالة 1999
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 102,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية :90,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية : 114,000 جنيه