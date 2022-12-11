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سيارات مستعملة أقل من 90 ألف جنيه.. استقرار في الأسعار

كتب:

أحمد عبد اللطيف
08:15 م | الأحد 11 ديسمبر 2022
سوق السيارات المستعملة

سوق السيارات المستعملة

شهدت سوق السيارات المستعملة استقرارا في الأسعار، بسبب قيام بعض العلامات التجارية بفتح مصانع لتجميع السيارات المستعملة في مصر.

قال عبد الله علي، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سوق السيارات الجديدة والمستعملة شهدت استقرارا في الأسعار وسوف يشهد انخفاضا مع بداية العام الجديد بسبب توطين صناعة السيارات في مصر.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات التى يتم تداولها فى السوق المحلية.

 أسعار السيارات في مصر

نيسان صنى 2001

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 101,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية : 90,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 109,000 جنيه

كيا سبكترا 2004

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 101,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية :  86,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 114,000 جنيه

سوق السيارات المستعملة

دايو لانوس 2007  

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية :101,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية :   90,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة  فى السوق المحلية : 109,000 جنيه

شانجان بينى 2016

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 101,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية :  88,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية :109,000 جنيه

تويوتا كورولا 1998

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية : 102,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية :  90,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية : 114,000 جنيه

ميتسوبيشي لانسر كرستالة 1999

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلية :  102,000 جنيه      

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية :90,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية : 114,000 جنيه

 

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