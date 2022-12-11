السيطرة على تسرب غاز في عمارة سكنية بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، صباح اليوم الأحد، من السيطرة على تسرب غاز حدث في إحدى العمارات السكنية الواقعة في حي الجامعة بمدينة الفيوم، وذلك دون وقوع أي إصابات أو أضرار في العقار السكني.

وانتقل فريق من شركة الغاز بالفيوم، إلى مكان البلاغ، لمعرفة مكان التسريب وإصلاحه، وإعادة ضخ الغاز للعقار السكني من جديد.

بلاغ بتسريب غاز

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا، بوجود تسرب غاز، في إحدي العمارات السكنية، بحي الجامعة بمدينة الفيوم، وهلع المواطنين جراء التسرب.

وانتقلت قوات الحماية المدنية ورجالها وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبينّ حدوث تسرب غاز في الطابق الخامس بأحد العقارات السكنية في حي الجامعة، وجرى السيطرة عليه فورًا قبل أن يتسبب في وقوع كارثة ودون وقوع أيّة إصابات.

وقامت شركة الغاز بقطع الغاز الطبيعي عن العقار الذي حدث فيه التسريب، لحين الانتهاء من إصلاح التسريب وإعادة ضخ الغاز مرة أخرى.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

وتعد واقعة تسريب الغاز هذه هي الثانية التي تحدث في أقل من أسبوع بنطاق محافظة الفيوم، حيث شهد أحد الأبراج السكنية خلف قصر الثقافة بشارع الورشة بمدينة الفيوم أيضًا، حدوث تسريب غاز الثلاثاء الماضي وتمت السيطرة عليه أيضًا دون وقوع أية إصابات.