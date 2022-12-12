مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بشركة مياه الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالأحياء والمراكز التابعة لها بدءا من اليوم الاثنين وحتى يوم الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر ضمن توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات

وحددت شركه مياه الشرب بالإسكندرية أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات التابعة خلال نفس المدة المذكورة كالآتي:

- مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بقطاع «شرق» السيوف مدخل الفلكي بجوار البنك الأهلي المصري وللتواصل بسيارة شرق من خلال رقم الهاتف التالي 01275918005

- مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بقطاع «وسط» المنشية أمام فندق آمون.

- مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بقطاع «بشاير الخير 3» القباري أمام مسجد الشهيد إلهامي وللتواصل بسيارة وسط من خلال الهاتف التالي 01275918001

- مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بقطاع «غرب» مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان

- مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بقطاع أمام فرع شركة المياه بالبيطاش وللتواصل مع السيارة من خلال رقم الهاتف 01275918003

الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة للمواطنين

وقالت الشركة إن مواعيد تقديم الخدمة بسيارات خدمة العملاء المتنقلة من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الرابعة عصرا، لتقدم جميع خدمات الشركة ومنها «التعاقد على العدادات - استقبال شكاوى - دفع فواتير - شحن كروت العدادات مسبقة الدفع».

فريق من إدارة التوعية والتسويق لتعريف سكان المنطقه بالخدمات

وأشارت الشركة إلى تواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياه، وفريق من إدارة التوعية والتسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة.