«مياه الشرقية» توفر سيارات متنقلة لخدمة العملاء.. اعرف الأماكن بالتفصيل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية، مواعيد وأماكن سيارات خدمة العملاء المتنقلة، ضمن خطة الشركة لخدمة المواطنين في المراكز والأحياء والقطاعات التابعة لها، بدءا من اليوم وحتى الخميس المقبل، من الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا.

مواعيد سيارات خدمة العملاء المتنقلة في الشرقية

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية، عبر حسابها على فيس بوك، مواعيد سيارات خدمة العملاء المتنقلة، يوم الخميس في قرية بنبهاي، وفي قرية صفط زريق يومي الأربعاء والخميس، وفي مركز الحسينيه بقرية «سماكين الغرب» من اليوم إلى الخميس.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية، أنّ سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية، التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، إضافة إلى تقديم الخدمة لكبار السن والعملاء ممن يصعب عليهم الحضور إلى مراكز خدمة العملاء.

خدمات سيارات العملاء

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية، إلى أنّ سيارات خدمة العملاء المتنقلة تقدم خدمات «التعاقد على إدخال العدادات، وشحن الكروت مسبقة الدفع، وسداد الفواتير، والاستعلام عن الفواتير، وتقديم الشكاوى».