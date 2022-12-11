الفنانة التشكيلية نورهان المهدي: حصلت على 3 جوائز دولية في عام واحد

كشفت الفنانة نورهان المهدي، مدرس مساعد بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، تفاصيل حصدها 3 جوائز دولية خلال عام واحد، لتكون أول فنانة تشكيلية تحظى بذلك، قائلة إن استلامها للجوائز باسم مصر يمثل شرفا وعزة وفخرا لها.

وأضافت «المهدي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية سناء منصور وجاسمين طه زكي، أنها شاركت في الدورة الرابعة لبينالي برشلونة، وجرى قبولها للعرض من قبل اللجنة، والحدث أقيم في المتحف الأوروبي للفن الحديث.

وتابعت: «تشرفت بالعرض بأن أكون واحدة من نخبة كبيرة من الفنانين العالميين، والعرض تم على مدار 3 أيام، وكان فيه عزف رائع من الأوركسترا هناك».

وواصلت: «العمل الفني الذي شاركت فيه في بينالي برشلونة كان اسمه (اعتراض الملاك) والفكرة الأساسية في العمل كانت قائمة على تمرد الملاك الصغير على كثرة وجود الشر من حوله ومحاولته للهروب، وعملي كان من ضمن سلسلة من الأعمال التي تتحدث عن فكرة وجود الخير والشر في الكون وصراع الإنسان للبحث عن حقيقة الوجود بشكل عام».

واستكملت: «تجاربي تقوم على تجارب شخصية لي، مثل وجود الظلم بكثرة أو أشياء غير مرغوب فيها من حولنا، وده يدفعني إلى محاولة أقدم ذلك في صورة عمل رمزي يصل للمتلقي بشكل سريع».