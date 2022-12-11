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متحدث النيابة الإدارية لـ قناة الحياة: اعتماد دراسة لمواجهة العنف الإلكتروني ضد المرأة

كتب:

محمد عز الدين
09:20 م | الأحد 11 ديسمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إن المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية اعتمد دراسة تعزيز مواجهة ظاهرة العنف الإلكتروني ضد المرأة بمناسبة اختتام فعاليات 16 يوما لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، والتي خصصتها الأمم المتحدة للفترة من 25 نوفمبر لـ 10 ديسمبر وينتهي باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وأضاف «سمير»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن النيابة الإدارية تصدر كل فترة دراسات لما قد يسفر عنه العمل أو يظهر من خلال التحقيقات التي تقوم بها النيابة من وجود بعض الوقائع التي تحتاج دراسة سواء تتناول الجوانب القانونية أو التشريعية أو المقترحات التي ترى فيها النيابة أنها تتصدى لظاهرة معينة تؤثر على المجتمع أو الوظيفة العامة أو أحد المجموعات الموجودة في المجتمع.

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