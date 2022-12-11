أحمد موسى: بريطانيا تنادي بحقوق الإنسان بينما تنتهك خصوصية مواطنيها

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن السلطات البريطانية تنتهك خصوصيات المواطنين، من خلال متابعة رسائلهم الخاصة على واتساب.

وأضاف أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، أن بريطانيا التي طالما نادت بحقوق الإنسان، تنتهك حقوق مواطنيها.

وأشار موسى، إلى أن تطبيق واتساب هدد بوقف خدماته في بريطانيا، بعد أن أعلنت السلطات هناك رغبتها في تبسيط وصول الشرطة ووكالات الاستخبارات إلى رسائل المواطنين.

وبيّن الإعلامي أحمد موسى، أن أوروبا بدأت تتذمر من استضافة اللاجئين الأوكرانيين، وهذا يعكس تعاملها بمعايير مزدوجة، لافتا إلى أنه لا يمكن أن يتحدث أحد عن حقوق الإنسان بينما ينتهكها طوال الوقت.

وكشف مقدم برنامج «على مسئوليتي»، أن هناك 7 ملايين بريطاني، ينتظرون قوائم العمليات و400 ألف شخص في انتظار إجراء عمليات منذ عام، لافتا إلى أن أقصى مدة لانتظار إجراء عملية في مصر لا يتجاوز 4 أسابيع.