أحمد موسى يهنئ «أسود الأطلس»: هزموا 3 منتخبات مرشحة للفوز بالمونديال

هنأ الإعلامي أحمد موسى، منتخب المغرب بعد فوزه بهدف نظيف على البرتغال في ربع نهائي كأس العالم المقام حاليا بدولة قطر، قائلا: «ألف مليون مبروك يا أسود».

وتابع موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن لاعبي المغرب رجالة بجد، وهزموا منتخب البرتغال الذي كان أحد المرشحين للتتويج بالبطولة.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن «أسود الأطلس» تخطوا عتبة 3 منتخبات كانت مرشحة بقوة للظفر بالبطولة وهي إسبانيا وبلجيكا والبرتغال وتعادلت مع كرواتيا وفازت على كندا.

ولفت موسى إلى أن منتخب المغرب يشق طريقه في بطولة كأس العالم، كأول منتخب عربي وأفريقي يصل للمربع الذهبي في المونديال.

رونالدو أسطورة.. ولكن منتخب المغرب يستحق الفوز

ومن ناحية أخرى، أوضح أن نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو أسطورة، ولكن منتخب المغرب يستحق الفوز؛ لأنه سجَّل هدفا مبكرا، وحافظ عليه حتى صافرة النهاية.

وأكد أن رونالدو بكى بعد الهزيمة أمام المغرب، لأنه أكد أن حلمه هو الفوز بكأس العالم، بعد تحقيقه كل البطولات والألقاب الأخرى في مسيرته المهنية.

منتخب البرتغال مدجج بالنجوم المحترفين

واختتم الإعلامي أحمد موسى، أن منتخب البرتغال مدجج بالنجوم المحترفين في كبريات الأندية العالمية وأصحاب مهارات عالية وعلى رأسهم رونالدو.