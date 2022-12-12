توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. نشاط للرياح وسقوط أمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية خلال توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الوجه البحري، تزامنًا مع عودة حالة عدم الاستقرار الجوية التي تسود البلاد حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأشارت الأرصاد الجوية، في بيان، إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة المصحوبة بسقوط الأمطار التي تتراوح شدتها بين خفيفة ومتوسطة على شمال وجنوب الوجه البحري، والسواحل الغربية للبلاد، والسواحل الشرقية، ووسط سيناء، وجنوب جبال البحر الأحمر.

وأضافت «الأرصاد» أن الطقس سيكون غائما جزئيًا على شمال البلاد وصولًا إلى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى، في المقابل يسود طقس مشمس على محافظات جنوب البلاد، مع توقعات بانخفاض تدريجي فى درجات الحرارة المتوقعة، بنحو درجتين، على القاهرة والسواحل الشمالية ووسط سيناء، والسواحل الشرقية للبلاد.

درجات الحرارة الثلاثاء 13-12-2022

- القاهرة: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

- محافظات الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 12.

درجات الحرارة الأربعاء 14-12-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 11.

درجات الحرارة الخميس 15-12-2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 12.