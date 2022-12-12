البورصة تكسب 6 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين على ارتفاعات جماعية، إذ أغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، مرتفعًا بنسبة 0.93% عند مستوى 14723.71 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.24%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2751.56 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 4041.27 نقطة بارتفاع نسبته 0.45%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يرتفع بنسبة 0.84%

أغلق مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، على ارتفاع بنسبة 0.84%، ليغلق عند 2518.58 نقطة، وبلغت قيم التداولات 3.06 مليار جنيه، من خلال التداول على 865.3 مليون سهم، وتنفيذ 91.259 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 202 سهمًا، إذ ارتفع 64 سهمًا، وانخفض 85، فيما استقر 53 سهمًا.

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة منتصف الأسبوع عند مستوى 944.841 مليار جنيه، بمكاسب نحو 6.05 مليارات جنيه.

«إيجي إكس 30» يتجه لاختبار مقاومة 14850 نقطة

وقال حسام عيد، المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» نجح المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 في تقليص خسائره الصباحية بنهاية التعاملات، وأغلق مرتفعا بفضل الارتداد والصعود مرة أخرى لأغلب الأسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي وهو 14200 نقطة واتجاه المؤسسات المالية العربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية.

وأضاف عيد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المؤشر الرئيسي يستهدف بهذا الأداء الإيجابي والصعود مرة أخرى لأغلب الأسهم القيادية اختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 14850 ثم مستوى المقاومة الثاني وهو 15000 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح وتصحيح بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي مرة أخرى، قد يتجه المؤشر الرئيسي إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 14500 نقطة.

وأشار عيد، فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70»، إلى أنه أغلق مرتفعا بفضل الأداء المتباين لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب نحو البيع، مستهدفا بهذا الأداء اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2760 نقطة وباختراقه والاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 2800 نقطة، أما في حالة عدم نجاح المؤشر السبعيني في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي قد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 2700 نقطة.