لمدة 11 يوما.. مواعيد تواجد سيارات شركة المياه المتنقلة بالقطاعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالأحياء والقطاعات والمراكز الواقعة بنطاق عملها بدء من اليوم الثلاثاء 13 من شهر ديسمبر الجاري وحتى الخميس المقبل الموافق 22 من نفس الشهر بدء من الساعة 8 صباحا وحتى الثانية عصرا ضمن خطة الشركة لتقديم الخدمة للمشتركين في جميع أنحاء قرى المحافظة.

أماكن ومواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بقطاعات محافظة الشرقية

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات عن تلك المدة كالاتي

- مواعيد ومكان تواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق قطاع المركز" بقريه كفر يوسف سلامه " يوم الاحد وبقرية بهنباي من الاثنين الي الخميس .

- مواعيد ومكان تواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق مركز ديرب نجم بقريه كفر الجنيدي يومي الاحد والاثنين وقرية الشراقوة يوم الثلاثاء وبقريه صفط زريق يومي الاربعاء والخميس.

- مواعيد ومكان تواجد سيارة خدمة عملاء بنطاق شمال المحافظة ، بمركز الحسينيه بقريه"سماكين الغرب " من يوم السبت الي الخميس.

الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة للمواطنين بالمراكز والقطاعات

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية ان سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة لكبار السن والعملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء، مشيرا انها تقدم خدمات الشركة المختلفة، مثل " التعاقد على ادخال العدادات – شحن الكروت مسبوقة الدفع – سداد الفواتير-الاستعلام عن الفواتير – تقديم شكاوي" .