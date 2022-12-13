زراعة 250 ألف شجرة على جانبي الطريق الدائري والمحاور الرئيسية بالقليوبية

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لمتابعة جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة الأشجار «100 مليون شجرة»، من خلال زراعة 250 ألف شجرة بالمحافظة على جانبي الطريق الدائري والشوارع المؤدية إليه والمحاور الرئيسية، فضلا عن تشجير المدارس ومراكز الشباب والمستشفيات وإنشاء حدائق بعواصم المدن.

جاء الاجتماع بحضور السكرتير العام المساعد ورؤساء مدن شبرا الخيمة وحي غرب شبرا الخيمة وحي شرق شبرا الخيمة والخانكة والخصوص وقليوب والقناطر الخيرية ووكيل وزارة الزراعة ومديري البيئة والمخلفات الصلبة.

الاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة بالميادين الرئيسية والفرعية

ووجه محافظ القليوبية بضرورة الاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة بالميادين الرئيسية والفرعية وعلى جانبي الطرق العامة، لما لها من آثار إيجابية في الحد من التغيرات المناخية المتمثلة في خفض انبعاثات الاحتباس الحراري، والحد من مخاطره وتحسين جودة الهواء، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

دعم وتعظيم الاستفادة من المبادرة

وأكد «الهجان»، تسخير كافة الإمكانات لدعم وتعظيم الاستفادة من تلك المبادرة والتي تستهدف التأكيد على الجهود الوطنية التي بذلتها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، موجهًا بضرورة المتابعة الدورية لأعمال الري لتلك الأشجار حفاظًا عليها وتكثيف حملات المتابعة والرقابة من قبل جهاز شئون البيئة وإدارة شؤون البيئة بالمحافظة لضمان عدم قطع تلك الأشجار، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من تسول له نفسه الإضرار بها أو قطعها.

وأضاف أنه تم التنسيق بين كافة الجهات لتشجير الطرق الرئيسية والفرعية، وبمحيط مراكز الشباب والمدارس والمستشفيات فضلًا عن تكليف رؤساء الوحدات المحلية بحصر الأراضي التي تصلح لإنشاء حدائق ومتنزهات ورئة خضراء بكل مدينة لتكون متنفس طبيعي للمواطنين، الأمر الذي يسهم في زيادة الرقعة الخضراء من أجل تحسين نوعية الهواء وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.