«القومي للمرأة»: اعتماد قرارات الصندوق الاستئماني للمرأة الأفريقية

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في الاجتماع الوزاري للجنة الفنية المتخصصة السابعة للاتحاد الأفريقي المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بحضور 34 دولة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

قرارات بشأن الصندوق الاستئماني للمرأة الأفريقية

ويهدف الاجتماع إلى توسيع نطاق الإجراءات المتعلقة بالتزامات الدول الأعضاء بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

تضمن الاجتماع اعتماد قرارات بشأن الصندوق الاستئماني للمرأة الأفريقية وصندوق الاتحاد الأفريقي المعني بالشباب، ونتائج مؤتمر الاتحاد الأفريقي الثاني للرجال حول دورهم الإيجابي بشأن إنهاء العنف ضد النساء والفتيات، وتقارير 2021 للإعلان الرسمي بشأن المساواة بين الجنسين في أفريقيا، وخارطة طريق عقد المرأة الأفريقية للشمول المالي والاقتصادي ومبادرة النساء والشباب للإدماج المالي والاقتصادي 2030، ومرصد المساواة بين الجنسين في الاتحاد الأفريقي كآلية لإعداد التقارير والمعلومات الأساسية.

يأتي هذا الاجتماع بعد انعقاد مناقشة الخبراء على مدار يومين كافة الموضوعات المطروحة قبل عرضها على الاجتماع الوزاري.

المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

جدير بالذكر أن لجنة الاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة تجتمع كل عام لتقييم تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة، وتقييم التقدم المحرز في كل دولة فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية تمكين المرأة، وتحديد الصعوبات والعقبات التي تواجه كل منها والتفكير في الحلول المناسبة من أجل ضمان المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة داخل كل دولة عضو في الاتحاد الأفريقي.

إضافة إلى صياغة القرارات والسياسات والمواقف الأفريقية المشتركة، ومتابعة التقدم المحرز بخصوص الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأعضاء، والدعوة للتصديق على الصكوك القانونية والسياسية للاتحاد الأفريقي وتنفيذها وإضفاء الطابع المحلي عليها لتحقيق المزايا والحقوق الكاملة للمرأة الأفريقية، والدعوة لحماية وتعزيز واحترام حقوق الإنسان للمرأة.