«الأرصاد»: طقس خريفي معتدل الحرارة غدا الخميس.. وتحذر السائقين من الشبورة

يشهد طقس غدا الخميس، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، على مدن ومحافظات الجمهورية، بقييم تتراوح بين 2-3 درجات، نظرا لامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض يصاحبه كتل هوائية جنوبية الغربية وجنوبية شرقية، وهو ما يعمل على ارتفاع درجات الحرارة خلال فترات النهار.

حالة الطقس غدا الخميس

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، السائقين على الطرق من الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الشرقية والغربية أحيانا على جميع مدن الجمهورية.

وتابعت«الأرصاد»، في بيان رسمي لها، أن الطقس سيكون مائل للحرارة خلال ساعات النهار، وبارد في الصباح الباكر وساعات المساء المتاخرة.

درجات الحرارة غدا

وفقا للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تسجل درجات الحرارة المتوقعة في حالة الطقس غدا على مدن الجمهورية المختلفة، كما يلي:

- القاهرة 25 - 14

- العاصمة الإدارية 24 - 13

- أكتوبر 25 - 13

- بنها 24 - 13

- دمنهور 24 - 14

- كفر الشيخ 25 - 15

- المنصورة 24 - 14

- دمياط 24 - 15

- بورسعيد 23 - 16

- الإسماعيلية 25 - 14

- السويس 24 - 14

- الزقازيق 25 - 14

- شبين الكوم 25 - 14

- طنطا 24 - 13

- شلاتين 27 - 19

- الإسكندرية 25 - 15

- العلمين الجديدة 24 - 15

- وادي النطرون 25 - 14

- مطروح 25 - 13

- السلوم 24 - 15

- سيوة 22 - 10

- العريش 23 - 14

- رفح 23 - 15

- الطور 24 - 15

- كاترين 18 - 05

- رأس سدر 25 - 13

- نخل 22 - 07

- طابا 22 - 15

- نويبع 25 - 14

- حلايب 25 - 19

- شرم الشيخ 26 - 18

- الغردقة 27 - 14

- مرسى علم 27 - 17

- الفيوم 26 - 12

- بني سويف 26 - 11

- المنيا 26 - 10

- أسيوط 26 - 10

- سوهاج 26 - 09

- قنا 26 - 11

- الأقصر 26 - 13

- أسوان 28 - 14

- الوادي الجديد 26 - 08

- أبو سمبل 26 - 11

- أبو رماد 27 - 19

-رأس حدربة 24 - 20