رابط الاستماع لكتاب «قدموا فضيلة في إيمانكم» للبابا تواضروس الثاني

كشف المركز الإعلامي القبطي للكنيسة الأرثوذكسية عن إتاحة آخر إصدارات البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية «قدموا فضيلة في إيمانكم» مسموعًا بداية من اليوم.

كتاب مسموع على الساوند كلاود

وبحسب ما كشف عنه منشور المركز على موقع صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» فإنه يمكن الاستماع إلي الكتاب عبر قناة المركز الاعلامي القبطي على الساوند كلاود، ويمكن الدخول عليه بشكل مباشر من هنــا.

كتاب «قدموا فضيلة في إيمانكم»

ويعد كتاب قدموا فضيلة في إيمانكم هو الإصدار الثالث للبابا تواضروس، والذي يتضمن تأملات في فضائل شخصيات الميلاد، تزامنًا مع صيام الكنيسة القبطية صوم الميلاد، والذي يستمر لمدة 43 يومًا وينتهي بليلة عيد الميلاد المجيد 7 يناير.

وكتاب البابا أتاحه الموقع الرسمي للكنيسة كتابًا جديدًا للبابا تواضروس الثاني بعنوان «وإلى أقصى المسكونة كلماتهم»، ويضم الكتاب مختارات من خطابات البابا التي ألقاها في المحافل الرسمية، وكتاب «سنوات من المحبة لله والوطن»، ويحتوي على شهادات تاريخية ورؤية وطنية للبابا تواضروس، وحكمة الصوم سلسلة تعليمية جديدة للبابا