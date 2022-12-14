تفاصيل إعادة إعمار قرية الفارسية بالأقصر.. تسليم 30 مركب صيد للأهالي

كشف هاني عبدالفتاح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تفاصيل إعادة إعمار قرية «الفارسية» بمحافظة الأقصر وتسليم 30 مركب صيد للأهالي، موضحًا: «تم عمل مسح شامل للقرى الأكثر احتياجًا، ووجدنا أنّ القرية ضمن هذه القرى».

إعادة بناء 30 منزلا

وأضاف «عبدالفتاح» خلال مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، أنَّ البيوت هناك كانت متهالكة، وبالتالي تمّ هدم وبناء 30 منزلا شاملة الدهانات بألوان مبهجة وتوصيل المياه والكهرباء والفرش.

وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: «قبل إعادة الإعمار كان الأهالي يشتكون من العقارب، ولكن الآن السكن أصبح أفضل، إذ يستهدف الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يعيش الجميع حياة كريمة ونحن نعمل في هذا الإطار».

4550 قرية ضمن الأكثر احتياجا

وأوضح: «منذ إطلاق مبادرة حياة كريمة، تم تحديد القرى الأكثر احتياجا بأكثر من 4550 قرية، وتم عمل أكثر من مسح لهذه القرى وعرفنا طبيعة الناس وما يحتاجون إليه، وهو ما سهل علينا تنفيذ التدخلات اللازمة لتطويرها».

وأشار إلى أنَّ التحالف الوطني بدأ في إجراء تشبيك مميز مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المختلفة بواقع 24 جمعية ومؤسسة، مبينًا أنَّ قرية الفارسية بها عدد كبير من الصيادين، لكن لم يكن لديهم مراكب صيد يعملون بها، لأن مراكبهم كانت متهالكة، وبالتالي تمّ تنفيذ 30 مركب للصيادين بالمواتير وأدوات الصيد، وتم إجراء بعض التدريبات أيضًا.