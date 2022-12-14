الجيزة تعلن إطلاق المرحلة الثانية لبرنامج الارتقاء الحضري

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنّ ما اتخذته الدولة من خطوات جادة نحو التنمية وتحسين معيشة المواطنين، كان دافعا رئيسيًا لتقديم الشركاء المحليين والدوليين يد العون؛ للمساهمة في تنفيذ مخططات الدولة، ويأتي على رأس تلك الشركاء، الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.

المشاركون في الاحتفالية

وأشار المحافظ، خلال كلمة ألقاها باحتفالية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمناسبة انتهاء المرحلة الأولى وإطلاق المرحلة الثانية لبرنامج الارتقاء الحضري، وتعزيز فرص العمل في المناطق غير المخططة بمحافظتي القاهرة والجيزة.

تحقيق الارتقاء الحضري للمواطنين

وأضاف محافظ الجيزة، أنّ المشروعات المنفذة خلال المرحلة الأولى ساعدت وبصورة ملحوظة في تحقيق الارتقاء الحضري للمواطنين بمنطقتي ميت عقبة وأرض اللواء، وتحسين سبل معيشتهم من خلال تطوير البنية التحتية والمدارس وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أنّ التنمية شملت كل القطاعات وأفراد المجتمعات المستهدفة دون استثناء؛ لتحقيق التنمية الشاملة.

تحقيق رفاهية مواطني محافظة الجيزة

وشهدت الاحتفالية تسلم محافظ الجيزة درع تكريم من رئيس جهاز المشروعات الدكتور نيفين جامع نظير التعاون والمساهمة الفعالة لأجهزة المحافظة في تحقيق برامج التنمية بأحياء ومراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع الجهاز والشركاء المحليين والدوليين.

وفي نهاية الكلمة، أعرب راشد عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك بين الجهات المشاركة بالحفل لتنفيذ العديد من المشروعات الهادفة لتحقيق رفاهية مواطنى محافظة الجيزة.