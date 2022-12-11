محافظ الجيزة: 20 مليون جنيه شهريا للنهوض بمستوى نظافة الشوارع

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، بالمتابعة الدورية لخطه الصيانات والإصلاحات الجاري تنفيذها ببعض المدارس على مستوي المحافظة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها، حفاظاً على سلامة الطلاب، ولتسهيل عملية التحصيل الدراسي لديهم دون أي معوقات.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الجيزة مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن دوائر إمبابة وأوسيم والوراق ومنشأة القناطر، للوقوف على المشروعات التنموية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، ومناقشة الخطط المستقبلية التي تعود بالنفع على المواطن.

تسهيل حركة سير المواطنين وتفتيت الكثافات المرورية

وأضاف «راشد»، أن الرؤية التنموية الشاملة للدولة استهدفت تنفيذ عدد من المشروعات القومية وتطوير شبكة الطرق والمحاور باعتبارها شريان التنمية، لافتا إلى أن العام المالي الجاري يشهد تنفيذ أعمال تطوير ورصف ورفع كفاءة للعديد من المحاور المرورية والشوارع المدرجة بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، لتسهيل حركة سير المواطنين وتفتيت الكثافات المرورية.

دراسة الاستعانة بشركات الجمع السكني

وفيما يتعلق بملف النظافة، أشار «راشد» إلى أن المحافظة لا تدخر جهدآ في توفير العمالة والمعدات اللازمة بالمراكز والمدن، شريطة استغلالها الاستغلال الأمثل، لافتآ إلى أن ما يتم إنفاقه شهريا على منظومة النظافة يصل إلى 20 مليون جنيه، للنهوض بمستوي النظافة وتحقيق المظهر الحضاري اللائق بالشوارع.

ووجه «راشد» رئيس مركز ومدينة أوسيم، بعدم السماح بوجود تجمعات للمخلفات، مع دراسة الاستعانة بشركات الجمع السكني والجمعيات، وفق ما جرى تنفيذه بالقرى والمراكز الموجودة بالقطاع الجنوبي لتحسين كفاءة المنظومة.