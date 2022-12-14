«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن سد «تابلوط».. يروي 27 بلدة جزائرية

أبرزت النشرة المغاربية، التي تقدمها الإعلامية فيروز مكي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا عن سد تابلوط الجزائري، والذي يعد أحد أكبر سدود الجزائر ليروي 27 بلدة يعيش بها أكثر من مليون مواطن.

ارتفاع السد 115 مترا

وذكر التقرير أنّ سد تابلوط يقع بين بلدتي تاكسنة وجميلة في ولاية جيجل الجزائرية، وجرى بناؤه بين عامي 2010 و2018، ويصل ارتفاعه إلى 115 مترا وطول قمته يصل إلى 392 مترا، وتبلغ قدرته التخزينية 294 مليون متر مكعب من المياه.

ويعتبر هذا السد أحد السدود النادرة، فهو من النوع المقوس من الخرسانة المضغوطة من أجل مقاومة الزلازل، كما أنه جزء من النظام الشرقي لتحويل المياه نحو الهضاب العليا.

يزود سكان 27 بلدية بمياه الشرب

كما يزود سكان 27 بلدية بمياه الشرب، وذلك في ولايات جزائرية مختلفة، بما يقدر بمليون نسمة، كما يغطي ري 20 ألف هكتار من المساحات الزراعية، كما بلغت تكلفة إنشائه 120 مليار دينار.