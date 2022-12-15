حصاد 2022.. مئات الأنشطة الدعوية والقرآنية المستحدثة لوزارة الأوقاف

نفذت وزارة الأوقاف، مجموعة من البرامج غير المسبوقة على مدار عام 2022، من خلال الأنشطة الدعوية والقرآنية المستحدثة، ومع قرب انتهاء العام الميلادي، نرصد حصاد الأوقاف، على مستوى الأنشطة الدعوية أو القرآنية المستحدثة.

الأنشطة الدعوية المستحدثة

استحدثت وزارة الأوقاف، عددًا من الأنشطة الدعوية في المساجد خلال عام 2022، أبرزها:

1. البرنامج التثقيفي للطفل، بمشاركة أكثر من 6 آلاف مسجد في محافظات الجمهورية.

2. الدروس المنهجية للأئمة بمشاركة 1000 مسجد.

3. برنامج المنبر الثابت بالتعاون بين الأوقاف والأزهر الشريف بمشاركة 500 مسجد.

4. الأسبوع الثقافي بالمساجد الكبرى، بمشاركة 127 مسجدًا.

5. مجالس الإقراء بالمساجد في 4 علوم: التفسير وعلوم القرآن، الحديث وعلومه، الفقه وأصوله، اللغة العربية، بمشاركة 122 مسجدًا تعقد بها مجالس الإقراء.

6. مجالس الإفتاء بالمساجد، بمشاركة 112 مسجدًا، تُعقد بها مجالس الإفتاء.

7. الدروس المنهجية للواعظات، بمشاركة 89 مسجدًا.

8. مجلس الفقه بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) في القاهرة لكبار علماء الفقه.

9. مجلس الحديث بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة لكبار علماء الحديث.

10. المبادرات الدعوية: (نبي الهدى «صلى الله عليه وسلم» - حق الوطن - مفاتح الخير).

11. إطلاق 10 مسابقات تثقيفية بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم (نبي الهدى «صلى الله عليه وسلم» - فرائض الإسلام - كتاب وقضية - حج مبرور - أصحاب النبي «صلى الله عليه وسلم» - أحسن القصص - العقيدة الصافية - شهر القرآن - أعلام الحضارة العربية - نساء مؤمنات)، شارك فيها أكثر من 20 ألف متسابق.

الأنشطة القرآنية المستحدثة

أطلقت وزارة الأوقاف عددًا من الأنشطة القرآنية المستحدثة بالمساجد خلال 2022، على النحو التالي:

1. مقرأة كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية (برواية ورش).

2. مقرأة كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية (برواية حفص).

3. مقرأة كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية (الختمة المجودة).

4. مقرأة الأئمة القراء.

5. إطلاق 2864 مقرأة للجمهور.

6. إطلاق 18 مجلسًا للإقراء على كبار القراء.

7. إطلاق 36 مقرأة للسيدات.

8. إطلاق 5 مقارئ نموذجية للواعظات المتقنات.

9. إطلاق 25 مقرأة قرآنية نموذجية للأئمة.

10. عودة العمل في 836 مقرأة جديدة للأئمة، بلغ عدد أعضائها 7298 شخصا.