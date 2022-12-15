«الوطنية لمكافحة الفساد»: لا يجب التعاطف مع أي حالة حتى لو كانت المخالفة بجنيه

قال اللواء محمد سلامة، مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية، إننا في حاجة إلى ترسيخ مفاهيم مكافحة الفساد بين الأجيال الجديدة وخاصة الشباب وطلاب الجامعات من خلال زيادة جرعات التثقيفي والتوعية لمواجهة الفساد ومكافحته بكافة أشكاله وأنماطه، مشيرًا إلى أن أهم أساليب المكافحة هو تغيير ثقافة المجتمع في المواجهة قائلًا: «لايوجد فساد كبير وصغير كل الممارسات المخالفة جريمة يعاقب عليها القانون، ولايجب التعاطف مع أي حالة فساد حتى لو كان المخالفة بجنيه واحد من أموال الدولة».

تدشين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

جاء ذلك خلال احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وتدشين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023 – 2030، التي أقيمت في جامعة بنها بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية وحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء محمد سلامة مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، واللواء خالد نبيل رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالقليوبية والعقيد أحمد عمار عضو هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية.

مواجهة الفساد من أهم التحديات لتحقيق التنمية المستدامة

أشار مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في كلمته باحتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد بجامعة بنها، أن مصر تواجه الفساد منذ فجر التاريخ من خلال الحضارة الفرعونية والأديان السماوية، مشيرًا إلى أن استراتيجية مكافحة الفساد تقوم على تحقيق تكافل اجتماعي من خلال مواجهة أى مظاهر للفساد وخاصة في مؤسسات الدولة حيث أن مواجهة الفساد من أهم التحديات لتحقيق التنمية المستدامة، ناصحًا الشباب بالعمل علي مواجهة السلبيات دون تقليل أو تهوين مهما كان صغيرًا أو كبيرًا حتى تتحق آليات المواجهة على الأرض وتساهم في تحقيق التنمية المنشودة.

أوضح «سلامة»، أن الرئيس يولي اهتماما كبيرا بالشباب ودورهم في تحقيق أهداف التنمية من خلال احتواء الشباب وتواجده بجوار القيادة السياسية للنهوض بالوطن بسواعد شباب الأمة.

فيما قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية في كلمته إن مكافحة الفساد هي الطريق الأمثل لتحقيق السلام الاجتماعي وتحقيق الاستقرار الحكومي حيث أن التصدي لكل مظاهر الفساد تساعد في مواجهة الآثار السلبية على الجهاز الإداري وتحقق الحياة الكريمة لأن خلاف ذلك يكون له تأثير سلبي في زعزعة الاستقرار الإداري والعمل على حفظ هيبة الدولة وسيادة القانون لتوفير حياة أفضل للمواطنين من خلال تدريب مسئولي الجهات الحكومية والإدارية لمكافحة الفساد.

وقال الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، إن الفساد يهدد أسس المؤسسات وسيادة القانون ومن هنا تبرز أهمية الحفاظ علي مقدرات الوطن ودعم القيادة الوطنية لدفع استراتيجية مكافحة الفساد لرفع مستوى الشعب المصري وحقه الأصيل في توفير «حياة كريمة»، من خلال مطاردة الفاسدين، حيث شهدت منظومة المكافحة تطورا كبيرا من قبل هيئة الرقابة الإدارية منذ 2014 وحتى والآن.