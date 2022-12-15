قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن خضر التوني: حكاية أسطورة قتلتها الكهرباء

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا عن خضر التوني، بعنوان «خضر التوني.. حكاية بطل أبهر العالم وقتلته الكهرباء».

ويعتبر التوني، أحد أعظم لاعبي رفع الأثقال، ومن أساطير الألعاب الأوليمبية، حيث ولد عام 1916، وبدأ ممارسة اللعبة في سن الـ19.

حادث مأساوي ينهي حياة خضر التوني

شارك التوني في أولمبياد برلين عام 1936، كما أنه صاحب الرقم القياسي في وزن 65 كجم، واستطاع انتزاع الميدالية الذهبية من الألماني وتري، وحقق بطولة العالم في 3 مناسبات، وتوفي خضر التوني عن عمر ناهز الأربعين عاما، بعد حادث مأساوي، إثر صعق كهربائي في منزله.

كان اللواء شكري خضر التوني، نجل الأسطورة الراحلة، قد صرح لـ«الوطن»، في حوار سابق، بأن والده كان يسير يوميًا من منزله إلى نادي الترسانة، الذي كان يتدرب فيه، وعاش فيه أغلب عمره، وختم حياته مدربًا به.

وأشار إلى أنّ الملك فاروق، استدعاه سنة 1951، بعد الحصول على بطولة العالم، ومنحه نوط الرياضة من الدرجة الأولى، وألف جنيه نقدا، وكان مبلغا كبيرا حينها، استطعنا بهذا المبلغ أن نبني بيتا كبيرا في حلوان.