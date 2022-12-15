قناة القاهرة الإخبارية تقدم تغطية مميزة للتغيرات المناخية والانتخابات التونسية

قدمت قناة القاهرة الإخبارية، تغطية استثنائية ومميزة لعدد من الملفات المحلية والإقليمية والعالمية، صباح اليوم، الخميس، وهو ما تستعرضه «الوطن» في التقرير التالي.

التغيرات المناخية

سلط برنامج «مستقبل العالم»، الذي تقدمه الإعلامية ليندا عبداللطيف، الضوء على خطورة التغيرات المناخية، في عدد من دول العالم، حيث أبرزت وفاة ربع مليون أوروبي سنويا بسبب تلوث الهواء، وتأثر الحاجز المرجاني في أستراليا بتغير المناخ.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور هشام العسكري نائب المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية وخبير الاستشعار عن بُعد ونظم علوم الأرض في جامعة تشابمان الأمريكية، أنّ القارة الأفريقية هي الأكثر تضررا من التغيرات المناخية رغم أنها لم تشارك فيها، مشيرًا إلى أهمية الاستعانة بالتقنيات التكنولوجية من أجل تقليل حدة تغير المناخ في المستقبل.

انطلاق التصويت في الانتخابات التونسية بالخارج

أكدت نسرين رمضاني مراسلة القناة في تونس، أنّ اليوم سيشهد بداية الانتخابات التشريعية في الخارج، حيث يستمر 3 أيام، وهناك 3 مترشحون فقط في 3 دوائر انتخابية من أصل 10 في الخارج، وبالتالي كانت الحملات الدعائية باهتة، وليس هناك تنافس على هذه المقاعد، والجميع يعمل بأريحية تامة.

الطقس

واستعرض برنامج «صباح جديد»، الذي تقدمه الإعلامية داليا أبو عميرة على قناة «القاهرة الإخبارية»، حالة الطقس ودرجات الحرارة في مصر وعدد من العواصم العربية والعالمية.

حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر ومعتدل الحرارة نهارا، ويسود طقس غير ستقر المملكة العربية السعودية، مع فرص أمطار تفرقة ورعدية في بعض الأوقات على أجزاء غرب وجنوب غرب المملكة نهارًا، وفي الليل تستمر فرص هطول الأمطار الخفيفة على غرب وجنوب غرب ووسط المملكة.

موجة صقيع ومليون ألماني في المستشفى

وأبرزت القناة سلَّطت الصحف الألمانية، اليوم الخميس، الضوء على حالة الذعر التي يعيشها المواطن الألماني بسبب ارتفاع أعداد المصابين بأمراض ضربت الجهاز التنفسي، وبحسب عربي مرزوق، مراسل "القاهرة الإخبارية" من برلين، فإن المستشفيات تكدست بالمواطنين والأطفال.

وأفاد عربي مرزوق، مراسل "القاهرة الإخبارية" من برلين، بأنه بالتزامن مع ذلك تواجه ألمانيا موجة من الصقيع، وانخفاض درجات الحرارة التي سجلت في برلين على سبيل المثال 8 تحت الصفر، وهذه النسبة لم تصل إليها المدن الألمانية من قبل.

تأثير أفلام الرسوم المتحركة على الأطفال

ناقشت قناة القاهرة الإخبارية، تأثير أفلام الرسوم المتحركة على الأطفال، حيث صرح الدكتور محمد عادل الحديدين أستاذ الطب النفسي، إن الأفلام الكرتونية من الأشياء الممتعة التي يشاهدها الأطفال، وكل الأفراد قد شاهدوا هذه الأفلام الكرتونية في فترة من حياتهم وتأثروا بمحتواها، إذ أن الطفل يتمتع بطبيعة خاصة تجعله شغوف بالاستكشاف والخيال والتطلع للحرية والانطلاق، لافتًا إلى أنّ من بين القيم السلبية التي يمكن غرسها في الأطفال من الأفلام الكرتونية، تكون قيم مثل العنف وبعض الميول الجنسية والسرقة، وهو ما يتطلب تشديد الرقابة من الآباء على محتوى ما يشاهده أطفالهم من ألام كرتونية حتى لا يكتسب هؤاء الأطفال قيم وعادات مغايرة لقيم وعادات المجتمعات التي يعيشون بها، متابعًا: «الطفل أشبه بالكاسيت يسجل كل ما يعرض عليه في مراحل حياته الأولى