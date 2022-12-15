مراسل قناة القاهرة الإخبارية ببروكسل: 1.5 مليار دولار مساعدات شهرية لأوكرانيا

قال سلامة عطا الله مراسل القاهرة الإخبارية ببروكسل، إن الأزمة الروسية الأوكرانية ضمن الموضوعات الرئيسية الموجودة على طاولة القمة الأوروبية المنعقدة الآن، إذ تم الاتفاق على خطة فيما يخص أوكرانيا بعد موافقة المجر قبل يومين بتقديم 18 مليار يورو لأوكرانيا خلال العام المقبل 2023، بما يعادل 1.5 مليار يورو لأوكرانيا شهريًا لمساعدتها على تجاوز هذه الأزمة.

مباحثات حول كيفية دعم أوكرانيا لتجاوز هذا الشتاء

وأضاف عطا الله في تقرير مذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، أن السؤال الرئيسي في هذه القمة الأوروبية يدور حول كيفية دعم أوكرانيا لتجاوز هذا الشتاء، بمساعدات وإغاثات عاجلة وطارئة وإرسال مولدات كهربائية وإنفاق المزيد من الأموال لتجاوز هذه الفترة الحرجة بعد أن استهدفت روسيا البنية التحتية وعطلت الكثير من المرافق الحيوية في أوكرانيا، أما فيما يتصل بالعقوبات على روسيا يتضح أن الخلافات لازالت موجودة بالعائلة الأوروبية حول جدوى إطلاق حزمة تاسعة من العقوبات الأوروبية على روسيا.

تطبيق الحزمة الـ 9 من العقوبات على روسيا

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية ببروكسل أن رئيس المجلس الأوروبي ببروكسل شارل ميشيل قال خلال مشاركته اليوم أن المجر ليست الوحيدة التي لديها تحفظات على الحزمة التاسعة من العقوبات المستهدف توقيعها على روسيا، إذ أن هناك العديد من الأصوات داخل القارة الأوروبية وداخل التكتل الموحد حول مدى جدوى هذه الحزمة التاسعة، وعما إذا ستكون هذه الحزمة بالشكل الذي اقترحته المفوضية أم لا.