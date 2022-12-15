شوكت المصري يعلن إنهاء علاقته بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

أعلن الدكتور شوكت المصري، رئيس اللجنة الثقافية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، قبل قليل، إنهاء علاقته بالمعرض، بعد 4 سنوات ظل خلالها مديرًا تنفيذيًا لأنشطته، مشيرًا إلى أنه كان يحاول اتخاذ هذه الخطوة منذ فترة إلا كان يتراجع عنها، معربا عن سعادته بقراره السابق.

وقال رئيس اللجنة الثقافية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب السابق: «الأحبَّة في كل مكان.. أبلغني الصديق العزيز الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب منذ قليل، بصدور قراره إنهاء علاقتي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب «بيسموها إقالة»، والذي ظللت لأربع سنوات مديرا تنفيذيا لأنشطته».

خطوة أحاولها منذ عامين

وأضاف في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «وهي خطوة أحاولها منذ عامين، لولا أنني لم أتعود الانسحاب من أية مهمة، وقرار تأخر كثيرا من وجهة نظري خاصة في الشهور الأخيرة، لكنه اتخذ القرار اليوم وأبلغني به».

واستكمل: «جزيل شكري وامتناني للقامات الكبيرة من المبدعين والأدباء والمثقفين، الذين شكّلوا لجان المعرض العليا والثقافية والتنفيذية، الذين شاركتهم هذا العمل لأربع سنوات كانت من أجمل سنوات العمر، جزيل شكري وامتناني لكل من تحملوني من الأدباء والمبدعين والمثقفين المصريين والعرب والأجانب، الذين شرفوا دورات المعرض الأربعة، ثقةً فيما قدمنا.. وأقول لهم، إن كان هناك قصور فهو جهدي القليل، وإن كان هناك نجاح، فهو أقل بكثير من قدر مصر العظيم التي نحلم ونحب».

شوكت المصري يوجه الشكر للجميع

وقال في منشور آخر: «جزيل شكري وامتناني للأعزاء بمركز مصر للمعارض الدولية، الذين كانوا فوق الوصف والجمال والتعاون، وللرائعين بالهيئة المصرية العامة للكتاب، بداية من العاملين البسطاء، حتى الموظفين، وصولا إلى القيادات جميعا.. كل الشكر والإعزاز للثقة التي طوقتني بها لسنوات، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة، والصديق والأخ الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة السابق.. فقد أرهقتهما كثيرا بأحلامي وخيالاتي، التي حلمتُ بتجسدها واقعا وحقيقة».

وكل الشكر والإعزاز لأستاذتي الغالية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، التي أدرك دعمها لي وللجميع في كل خطوة، وكل الدعوات لها بالتوفيق والنجاح في كل ما تقدمه وستقدمه.

يذكر أن الدكتور شوكت المصري، كان يشغل منصب المدير التنفيذي والمسؤول عن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، منذ دورة الاحتفال باليوبيل الذهبي عام 2019، وحتى الدورة السابقة مطلع هذا العام.